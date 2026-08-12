Bagaimana Australia Memanfaatkan Data Sensus Untuk Meningkatkan Layanan Publik?

Australia baru saja selesai menggelar sensus, yang dilakukan oleh biro statistik Australia, atau ABS setiap lima tahun sekali.

Mengisi sensus di Australia bersifat wajib bagi siapa pun yang berada di Australia pada malam 11 Agustus, termasuk pelajar internasional dan turis. Tapi diplomat dan keluarganya tidak perlu mengikutinya.

Untuk berpartisipasi, warga bisa mengisi formulir sensus secara daring, atau juga meminta berkas formulir luring.

Bagi mereka yang belum mengisinya setelah tanggal 11 Agustus, petugas ABS mengatakan masih ada waktu untuk melakukannya.

"Kami meminta semua orang yang ada di Australia untuk mengisi formulir sensus sesegera mungkin, berdasarkan siapa yang berada di rumah mereka pada malam sensus, Selasa 11 Agustus," ujar juru bicara ABS kepada ABC Indonesia.

Meski ada ancaman denda hingga AU$364 per hari bagi yang tidak melakukannya, mereka tidak akan langsung dijatuhi denda jika telat mengisi formulir sensus.

"Petugas Sensus akan menindaklanjuti rumah-rumah yang belum mengisi formulir sensus dalam beberapa minggu mendatang untuk memastikan mereka mendapat bantuan untuk menyelesaikan sensus dan memiliki semua informasi yang mereka butuhkan," ujar juru bicara ABS.

Jika petugas ABS sudah menghubungi warga yang belum melakukannya dan tetap tidak memberikan tanggapan, maka akan diberi peringatan tertulis, sebelum dijatuhi denda.