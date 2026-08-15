Bagaimana Persiapan Upacara HUT ke-81 RI di Istana?

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan persiapan upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, telah mencapai 99 persen.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo setelah mengikuti gladi bersih upacara yang akan digelar pada Senin (17/8).

"Ya, insyaallah 99 persen ya. Yang satu persen kita semua serahkan kepada Yang Di Atas, tapi Insya Allah Bismillah," kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (15/8).

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Prasetyo mengatakan gladi bersih tersebut melibatkan seluruh unsur yang akan tampil dalam rangkaian upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi.

Menurut dia, seluruh tahapan persiapan telah dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan upacara berjalan optimal.

Sebagai Ketua Panitia Nasional sekaligus penanggung jawab kegiatan, Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari proses seleksi, latihan di daerah masing-masing hingga latihan bersama di Jakarta.

Sejumlah unsur yang terlibat dalam upacara antara lain peserta upacara, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Gita Bahana Nusantara, paduan suara, serta TNI Korps Musik (Korsik).

Prasetyo juga mengapresiasi para petugas yang bekerja di balik layar, termasuk petugas keamanan, kebersihan, serta tim penyelenggara yang menyiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan upacara.