Bagaimana Program MBG Selama Ramadan? Pak Dadan Memberi Penjelasan

jpnn.com - JAKARTA – Apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dijalankan selama Ramadan?

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program MBG akan tetap dijalankan selama Ramadan, terutama menyasar ibu hamil dan menyusui serta anak di bawah usia lima tahun atau balita.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, MBG bertujuan untuk menekan stunting sehingga selain siswa di sekolah-sekolah, program itu juga menyasar para ibu hamil, menyusui, dan balita.

"Bahkan di 2026 ini kita (BGN) akan utamakan di 1.000 hari pertama kehidupan. Oleh sebab itu di hari libur, di Ramadan, program kita akan tetap jalan karena target utama kita adalah ibu hamil, menyusui dan anak balita karena golden time period-nya pendek sekali karena di situlah stunting dicegah kemudian otak berkembang," jelas Kepala BGN Dadan dalam peninjauan SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (8/1).

Mengingat pentingnya pemenuhan gizi di 1.000 hari pertama dan bahkan dalam kandungan, Dadan mengatakan BGN akan terus berupaya memastikan tidak ada ibu hamil dan anak balita yang terlewatkan untuk menerima MBG di sepanjang tahun ini.

Dengan langkah itu diharapkan dapat mendukung target pemerintah untuk menekan serendah mungkin angka stunting nasional.

"Jangan lupa nih sekarang karena yang menerima manfaat sudah 55,1 juta, kebutuhan rantai pasoknya menjadi sangat signifikan. Alhamdulillah program Makan Bergizi Gratis ini secara ekonomi juga telah memberikan kontribusi yang luar biasa," katanya.

Dia menyoroti bahwa terdapat sekitar 700.000 orang sudah bekerja langsung di 19.188 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama 2025, di luar yang terlibat sebagai supplier atau penyedia bahan-bahan untuk SPPG.