Bagan 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025, Banyak Big Match
jpnn.com - PHUKET - Polandia berhak menyandang status juara Pool G Volleyball World Championship 2025 Putri setelah bersusah payah mengalahkan Jerman di Phuket, Rabu (27/8) malam WIB.
Polandia menang 3-2 (21-25, 25-15, 19-25, 28-26, 19-17).
"Ini pertandingan sulit, kemenangan yang sulit. Namun, saya rasa itu makin membuat kami percaya diri bahwa dengan bersama, kami bisa berjuang untuk kemenangan," kata libero Polandia Aleksandra Szczyglowska kepada awak VBTV seusai pertandingan.
Hasil itu membuat Polandia menemui runner up Pool B, Belgia di 16 Besar.
Sementara itu, Jerman masih tetap lulus ke 16 Besar, menyandang status runner up, berhadapan dengan juara Pool B, Italia.
"Melawan Polandia adalah pertandingan yang luar biasa. Kami sama-sama pengin menjadi juara grup, pengin menang. Namun, ya, kami harus mengakui mereka," ujar outside hitter Jerman Antonia Stautz.
Fase 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 akan dimulai Jumat (29/8) menghadirkan laga-laga besar. Cek di bawah ini. (vw/jpnn)
Klasemen Akhir Penyisihan Grup Volleyball World Championship 2025
Grup A: 1. Belanda |2. Thailand | 3. Swedia | 4. Mesir
Grup B: 1. Italia | 2. Belgia | 3. Kuba | 4. Slovakia
Grup C: 1. Brasil | 2. Prancis | 3. Yunani | 4. Puerto Riko
Grup D: 1. Amerika Serikat | 2. Slovenia | 3. Argentina | 4. Ceko
Grup E: 1. Turkiye | 2. Kanada | 3. Spanyol | 4. Bulgaria
Grup F: 1. China | 2. Republik Dominika | 3. Meksiko | 4. Kolombia
Grup G: 1. Polandia | 2. Jerman | 3. Kenya | 4. Vietnam
Grup H: 1. Jepang | 2. Serbia | 3. Ukraina | 4. Kamerun
Bagan Babak Gugur
volleyballworld
16 Besar akan dimulai Jumat (29/8) menghadirkan laga-laga besar, seperti Jepang vs Thailand dan Brasil vs Dominika.
