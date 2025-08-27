menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Bagan 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025, Banyak Big Match

Bagan 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025, Banyak Big Match

Bagan 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025, Banyak Big Match
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dua Menara Polandia Magdalena Stysiak (3) dan Agnieszka Korneluk berusaha memblok serangan pemain Jerman di Pool G Volleyball World Championship 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - PHUKET - Polandia berhak menyandang status juara Pool G Volleyball World Championship 2025 Putri setelah bersusah payah mengalahkan Jerman di Phuket, Rabu (27/8) malam WIB.

Polandia menang 3-2 (21-25, 25-15, 19-25, 28-26, 19-17).

"Ini pertandingan sulit, kemenangan yang sulit. Namun, saya rasa itu makin membuat kami percaya diri bahwa dengan bersama, kami bisa berjuang untuk kemenangan," kata libero Polandia Aleksandra Szczyglowska kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Baca Juga:

Hasil itu membuat Polandia menemui runner up Pool B, Belgia di 16 Besar.

Sementara itu, Jerman masih tetap lulus ke 16 Besar, menyandang status runner up, berhadapan dengan juara Pool B, Italia.

"Melawan Polandia adalah pertandingan yang luar biasa. Kami sama-sama pengin menjadi juara grup, pengin menang. Namun, ya, kami harus mengakui mereka," ujar outside hitter Jerman Antonia Stautz.

Baca Juga:

Fase 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 akan dimulai Jumat (29/8) menghadirkan laga-laga besar. Cek di bawah ini. (vw/jpnn)

Klasemen Akhir Penyisihan Grup Volleyball World Championship 2025
Grup A: 1. Belanda |2. Thailand | 3. Swedia | 4. Mesir
Grup B: 1. Italia | 2. Belgia | 3. Kuba | 4. Slovakia
Grup C: 1. Brasil | 2. Prancis | 3. Yunani | 4. Puerto Riko
Grup D: 1. Amerika Serikat | 2. Slovenia | 3. Argentina | 4. Ceko
Grup E: 1. Turkiye | 2. Kanada | 3. Spanyol | 4. Bulgaria
Grup F: 1. China | 2. Republik Dominika | 3. Meksiko | 4. Kolombia
Grup G: 1. Polandia | 2. Jerman | 3. Kenya | 4. Vietnam
Grup H: 1. Jepang | 2. Serbia | 3. Ukraina | 4. Kamerun
Bagan Babak Gugur
Bagan 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025, Banyak Big Matchvolleyballworld

16 Besar akan dimulai Jumat (29/8) menghadirkan laga-laga besar, seperti Jepang vs Thailand dan Brasil vs Dominika.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI