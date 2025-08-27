Bagan 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025, Banyak Big Match

jpnn.com - PHUKET - Polandia berhak menyandang status juara Pool G Volleyball World Championship 2025 Putri setelah bersusah payah mengalahkan Jerman di Phuket, Rabu (27/8) malam WIB.

Polandia menang 3-2 (21-25, 25-15, 19-25, 28-26, 19-17).

"Ini pertandingan sulit, kemenangan yang sulit. Namun, saya rasa itu makin membuat kami percaya diri bahwa dengan bersama, kami bisa berjuang untuk kemenangan," kata libero Polandia Aleksandra Szczyglowska kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Hasil itu membuat Polandia menemui runner up Pool B, Belgia di 16 Besar.

Sementara itu, Jerman masih tetap lulus ke 16 Besar, menyandang status runner up, berhadapan dengan juara Pool B, Italia.

"Melawan Polandia adalah pertandingan yang luar biasa. Kami sama-sama pengin menjadi juara grup, pengin menang. Namun, ya, kami harus mengakui mereka," ujar outside hitter Jerman Antonia Stautz.

Fase 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 akan dimulai Jumat (29/8) menghadirkan laga-laga besar. Cek di bawah ini. (vw/jpnn)

Klasemen Akhir Penyisihan Grup Volleyball World Championship 2025

Grup A: 1. Belanda |2. Thailand | 3. Swedia | 4. Mesir

Grup B: 1. Italia | 2. Belgia | 3. Kuba | 4. Slovakia

Grup C: 1. Brasil | 2. Prancis | 3. Yunani | 4. Puerto Riko

Grup D: 1. Amerika Serikat | 2. Slovenia | 3. Argentina | 4. Ceko

Grup E: 1. Turkiye | 2. Kanada | 3. Spanyol | 4. Bulgaria

Grup F: 1. China | 2. Republik Dominika | 3. Meksiko | 4. Kolombia

Grup G: 1. Polandia | 2. Jerman | 3. Kenya | 4. Vietnam

Grup H: 1. Jepang | 2. Serbia | 3. Ukraina | 4. Kamerun

Bagan Babak Gugur

volleyballworld