Bagan 32 Besar Piala Dunia 2026: Jerman, Prancis, dan Belanda Jadi Setumpuk

jpnn.com - VANCOUVER - Belgia dan Mesir menjadi dua tim terbaru yang memastikan lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026.

Iran yang finis di bawah kedua negara tersebut di Grup G, punya kemungkinan untuk ikut. Namun, harus menunggu matchday terakhir di grup J, K. dan L berakhir pada Minggu (28/6).

Belgia finis sebagai juara grup, dan di 32 Besar akan berhadapan dengan salah satu peringkat ketiga terbaik.

Sementara itu, Mesir yang menjabat sebagai 2G ketemu 2D, yakni Australia di 32 Besar.

Fase penyisihan grup Piala Dunia 2026 akan ditutup dengan sepasang laga di Grup J, yakni Aljazair vs Austria dan Yordania vs Argentina (cek jadwal di bawah).

Babak 32 Besar akan dibuka dengan laga Afrika Selatan vs Kanada pada Senin (29/6) mulai pukuk 02.00 WIB.

Cek bagan di bawah, tiga raksasa Eropa, yaitu Jerman, Prancis, dan Belanda berada di satu tumpuk di kiri atas. (adk/jpnn)