Bagan 32 Besar Piala Dunia 2026: Jerman, Prancis, dan Belanda Jadi Setumpuk
jpnn.com - VANCOUVER - Belgia dan Mesir menjadi dua tim terbaru yang memastikan lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026.
Iran yang finis di bawah kedua negara tersebut di Grup G, punya kemungkinan untuk ikut. Namun, harus menunggu matchday terakhir di grup J, K. dan L berakhir pada Minggu (28/6).
Belgia finis sebagai juara grup, dan di 32 Besar akan berhadapan dengan salah satu peringkat ketiga terbaik.
Sementara itu, Mesir yang menjabat sebagai 2G ketemu 2D, yakni Australia di 32 Besar.
Fase penyisihan grup Piala Dunia 2026 akan ditutup dengan sepasang laga di Grup J, yakni Aljazair vs Austria dan Yordania vs Argentina (cek jadwal di bawah).
Babak 32 Besar akan dibuka dengan laga Afrika Selatan vs Kanada pada Senin (29/6) mulai pukuk 02.00 WIB.
Cek bagan di bawah, tiga raksasa Eropa, yaitu Jerman, Prancis, dan Belanda berada di satu tumpuk di kiri atas. (adk/jpnn)
Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Sabtu, 27/6 pukul 12.00 WIB)
MD 1
Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0
Grup A: Korea vs Ceko 2-1
Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1
Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1
Grup B: Qatar vs Swiss 1-1
Grup C: Brasil vs Maroko 1-1
Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1
Grup D: Australia vs Turki 2-0
Grup E: Jerman vs Curacao 7-1
Grup F: Belanda vs Jepang 2-2
Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0
Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1
Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0
Grup G: Belgia vs Mesir 1-1
Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1
Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2
Grup I: Prancis vs Senegal 3-1
Grup I: Irak vs Norwegia 1-4
Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0
Grup J: Austria vs Yordania 3-1
Grup K: Portugal vs Kongo 1-1
Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2
Grup L: Ghana vs Panama 1-0
Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3
MD2 Grup
Grup A: Ceko vs Afrika Selatan 1-1
Grup B: Swiss vs Bosnia and Herzegovina 4-1
Grup B: Kanada vs Qatar 6-0
Grup A: Meksiko vs Korea 1-0
Grup D: Amerika Serikat vs Australia 2-0
Grup C: Skotlandia vs Maroko 0-1
Grup C: Brasil vs Haiti 3-0
Grup D: Turki vs Paraguay 0-1
Grup F: Belanda vs Swedia 5-1
Grup E: Jerman vs Pantai Gading 2-1
Grup E: Ekuador vs Curacao 0-0
Grup F: Tunisia vs Jepang 0-4
Grup H: Spanyol vs Arab Saudi 4-0
Grup G: Belgia vs Iran 0-0
Grup H: Uruguay vs Tanjung Verde 2-2
Grup G: Selandia Baru vs Mesir 1-3
Grup J: Argentina vs Austria 2-0
Grup I: Prancis vs Irak 3-0
Grup I: Norwegia vs Senegal 3-2
Grup J: Yordania vs Aljazair 1-2
Grup K: Portugal vs Uzbekistan 5-0
Grup L: Inggris vs Ghana 0–0
Grup L: Panama vs Kroasia 0–1
Grup K: Kolombia vs Kongo 1–0
MD3 Grup
Grup B: Swiss vs Kanada 2-1
Grup B: Bosnia Herzegovina vs Qatar 3–1
Grup C: Skotlandia vs Brasil 0–3
Grup C: Maroko vs Haiti 4–2
Grup A: Ceko vs Meksiko 0–3
Grup A: Afrika Selatan vs Korea 1–0
Grup E: Curacao vs Pantai Gading 0–2
Grup E: Ekuador vs Jerman 2–1
Grup F: Jepang vs Swedia 1–1
Grup F: Tunisia vs Belanda 1–3
Grup D: Turki vs Amerika Serikat 3–2
Grup D: Paraguay vs Australia 0–0
Grup I: Norwegia vs Prancis 1-4
Grup I: Senegal vs Irak 5-0
Grup H: Tanjung Verde vs Arab Saudi 0–0
Grup H: Uruguay vs Spanyol 0–1
Grup G: Mesir vs Iran 1–1
Grup G: Selandia Baru vs Belgia 1–5
Jadwal Minggu (28/6)
Grup L: Panama vs Inggris – kick off 04.00 WIB
Grup L: Kroasia vs Ghana – kick off 04.00 WIB
Grup K: Kolombia vs Portugal – kick off 06.30 WIB
Grup K: Kongo vs Uzbekistan – kick off 06.30 WIB
Grup J: Aljazair vs Austria – kick off 09.00 WIB
Grup J: Yordania vs Argentina – kick off 09.00 WIB
Klasemen Grup Piala Dunia 2026
A: 1. Meksiko (Poin 6) | 2. Afrika Selatan (3) | 3. Korea (3) | 4. Ceko (1)
B: 1. Swiss (7) | 2. Kanada (4) | 3. Bosnia Herzegovina (4) | 4. Qatar (1)
C: 1. Brasil (7) | 2. Maroko (7) | 3. Skotlandia (3) | 4. Haiti (0)
D: 1. Amerika Serikat (6) | 2. Australia (4) | 3. Paraguay (4) | 4. Turki (3)
E: 1. Jerman (6) | 2. Pantai Gading (6) | 3. Ekuador (4) | 4. Curacao (1)
F: 1. Belanda (7) | 2. Jepang (5) | 3. Swedia (4) | 4. Tunisia (0)
G: 1. Belgia (5) | 2. Mesir (5) | 3. Iran (3) | 4. Selandia Baru (1)
H: 1. Spanyol (4) | 2. Tanjung Verde (3) | 3. Uruguay (2) | 4. Arab Saudi (2)
I: 1. Prancis (9) | 2. Norwegia (6) 3. Senegal (3) | 4. Irak (0)
J: 1. Argentina (6) | 2. Austria (3). | 3. Aljazair (3) | 4. Yordania (0)
K: 1. Kolombia (6) | Portugal (4) | 3. Kongo (1) | 4. Uzbekistan (0)
L: 1. Inggris (4) | 2. Ghana (4) | 3. Kroasia (3) | 4. Panama (0)
Hitam: Lulus ke 32 Besar
Klasemen Peringkat Ketiga Terbaik (hingga Sabtu (27/6)
fifa
Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.
fifa
32 Besar Piala Dunia 2026: Jerman vs Paraguay, Prancis vs Swedia, Belanda vs Maroko, dan ....
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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