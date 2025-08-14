Bagan Perempat Final Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025

jpnn.com - SURABAYA - Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025 di Surabaya akhirnya tiba di masa krusial, yakni 8 Besar.

Setelah melalui penyisihan grup dan 16 Besar yang belum semua kekuatan setara, di perempat final hadir tim-tim yang teruji materi tim dan persiapannya.

Juara bertahan China termasuk kontestan Top 8. Pada 16 Besar kemarin, pemilik empat gelar juara U-21 (1995, 2013, 2017, dan 2023) ini menyingkirkan Thailand dengan skor 3-0.

Di perempat final besok, China akan meladeni Italia. Itu ulangan final edisi sebelumnya.

Selain China vs Italia, slot perempat final menghadirkan Argentina vs Brasil, Polandia vs Bulgaria, dan Jepang vs Turki. (vw/jpnn)

Bagan Pemeringkatan 1-16 Kejuaraan Dunia Bola Voli Putri U-21 2025

2025 FIVB Volleyball Women's U21 World Championship