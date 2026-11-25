jpnn.com, JAKARTA - Lalamove sukses menggelar kompetisi yang bertajuk Heroes Behind The Wheels (HBTW).

Lewat kompetisi itu, Lalamove menghadirkan wadah bagi mitra pengemudi untuk membagikan pengalaman, tantangan, serta perjalanan dalam membangun penghidupan dan membuka peluang ekonomi.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap para mitra pengemudi, bertepatan dengan perayaan Hari Pahlawan, Lalamove mengadakan acara puncak Heroes Behind The Wheels di CGV FX, Jakarta, pada Kamis (19/11).

Kompetisi itu berhasil mengumpulkan sebanyak 3.836 cerita dari mitra pengemudi Lalamove di berbagai wilayah.

Dari ribuan cerita yang diterima, 5 cerita terpilih sebagai finalis dan diangkat ke dalam bentuk video berbasis kecerdasan buatan (AI), dengan masing-masing mitra pengemudi menjadi tokoh utama dalam ceritanya dan disaksikan bersama di layar bioskop.

Andito B. Prakoso, Managing Director Lalamove Indonesia mengatakan kompetisi ini merupakan bentuk apresiasi kepada mitra pengemudi yang merupakan pahlawan sehari-hari, yang bekerja keras di balik kemudi demi membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

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"Melalui Heroes Behind The Wheels, kami ingin memberikan wadah bagi mereka untuk berbagi perjalanan dan kisah inspiratif, sekaligus menunjukkan bagaimana berbagai peluang dapat membantu mereka mengatasi tantangan dan meraih kehidupan yang lebih baik," ungkap Andito B. Prakoso dalam keterangan resmi.

Cerita yang diterima menggambarkan berbagai pengalaman dan perjuangan mitra pengemudi dalam memanfaatkan layanan pengantaran sebagai salah satu sumber penghasilan.