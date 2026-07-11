Bagikan Momen Putranya Jalan Untuk Pertama Kali, Thariq Halilintar Ucap Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah menyelimuti hati pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar.

Sebagai orang tua, keduanya tampak berbahagia melihat putra pertama mereka, Arash, berjalan untuk pertama kalinya di usia 13 bulan.

Momen jalan pertama kali pemilik nama Ahmad Arash Omara Thariq itu diabadikan oleh Thariq Halilintar.

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Video itu lantas dibagikan oleh adik Atta Halilintar tersebut melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahannya, Thariq Halilintar mengungkapkan rasa syukur atas perkembangan putra pertamanya itu.

"Alhamdulillah pagi ini Arash jalan pertama kali," ujar Thariq Halilintar melalui akunnya di Instagram dikutip Sabtu (11/7).

Dalam video tersebut, Thariq Halilintar terlihat memancing putranya berjalan dengan selembar tisu.

Arash yang awalnya berdiri dengan dibantu oleh seorang wanita, tiba-tiba berjalan mengikuti tisu yang dipegang Thariq Halilintar.