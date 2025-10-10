Bagikan Sembako di Lembang, Rajiv DPR Dukung Program Prabowo Putus Rantai Kemiskinan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Rajiv melakukan kegiatan bakti sosial (baksos) didampingi Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Fraksi Partai Nasdem Bintang Pamungkas kepada masyarakat di Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

“Saya hadir bersama Kaka Bintang untuk kegiatan bakti sosial. Jangan lihat besar kecilnya, tetapi ini niat kami untuk bantu meringankan beban dapurnya ibu-ibu semua,” kata Rajiv melalui keterangannya pada Kamis (9/10/2025).

Rajiv mengatakan kegiatan bakti sosial ini diselenggarakan agar hubungan dengan masyarakat di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat lebih akrab dan rekat, serta menumbuhkan rasa kepedulian kepada antarsesama di tengah situasi yang serba sulit sekarang ini.

Menurut dia, saat ini kondisi ekonomi sedang diguncang ketidakpastian baik nasional maupun global.

Menurut Rajiv, mungkin warga sudah mengetahui betapa sulitnya sekarang mencari lapangan pekerjaan.

“Karena situasi yang serba sulit ini, kami hadir sebagai anggota dewan ingin berbagi sedikit demi sedikit, ikhlas lahir batin untuk warga yang ada di Lembang,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Bukan hanya itu, Rajiv menyebut kegiatan bakti sosial memberikan bantuan sembako ini juga sejalan dengan program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya mengentaskan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Isu kemanusiaan itu diiringi dengan tindakan nyata, bukan cuma ngomong solidaritas semata tapi tidak ada aksinya. Saya bersama Kaka Bintang langsung memberikan sembako kepada warga di Desa Cikidang. Ini juga sejalan dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui bantuan sosial,” ujar Rajiv.