Bahagia Seusai Melamar Cleantha Islan, Teuku Rassya Ungkap Rencana Pernikahan

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan sedang dirasakan oleh aktor Teuku Rassya yang beberapa waktu lalu melamar kekasihnya, Cleantha Islan.

Sepasang kekasih tersebut telah menjalin hubungan selama lima tahun.

Teuku Rassya mengaku sangat senang karena akhirnya menemukan tambatan hatinya.

"Pastinya bahagia banget. Setelah 26 tahun hidup akhirnya aku rasa aku sudah mendapatkan pasangan yang cocok," ujar Teuku Rassya di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (13/1).

Dia mengatakan prosesi lamaran tersebut pun berjalan dengan lancar.

Aktor 26 tahun tersebut pun merasa bahagia, karena di momen itu seluruh keluarganya dan sang kekasih hadir.

"Kemarin sudah sempat menjalani acara lamarannya, alhamdulillah didatengin oleh kedua belah keluarga, baik dari sisi aku maupun calon aku gitu kan."

"Dan kemarin juga ada ibu kandung, Papa, ibu sambung. Jadi ya hari yang berbahagia lah kemarin," ucap Teuku Rassya.