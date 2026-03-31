Bahana Sekuritas dan Recapital Asset Management Jalin Kerja Sama Strategis

jpnn.com, JAKARTA - PT Bahana Sekuritas secara resmi melaksanakan Partnership Ceremony dengan PT Recapital Asset Management yang berlangsung di Kantor Recapital Asset Management, Jakarta, baru-baru ini.

Momentum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar-pelaku industri pasar modal sekaligus memperluas akses investasi yang kredibel dan inklusif bagi masyarakat.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Reza Benito Zahar serta Direktur Utama PT Recapital Asset Management Alvin Pattisahusiwa, bersama jajaran direksi dan manajemen dari kedua perusahaan.

Dalam kesempatan tersebut, Bahana Sekuritas menyampaikan antusiasme dan kebanggaannya dapat menjalin kolaborasi dengan Recapital Asset Management yang dikenal sebagai salah satu manajer investasi dengan rekam jejak kuat serta pengalaman panjang di industri pasar modal Indonesia.

Kemitraan ini diharapkan mampu memperkuat distribusi produk investasi, meningkatkan kualitas layanan, serta menghadirkan solusi investasi yang relevan bagi berbagai kebutuhan nasabah.

Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Reza Benito Zahar menegaskan kerja sama ini bukan sekadar kolaborasi bisnis, tetapi juga merupakan komitmen bersama dalam mendorong pertumbuhan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan.

“Kemitraan ini merupakan wujud nyata dari komitmen reciprokal kedua belah pihak. Kami memiliki harapan besar bahwa kerja sama ini tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan bisnis secara signifikan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat secara lebih luas,” ujar Reza.

Melalui penandatanganan kemitraan ini, Bahana Sekuritas dan Recapital Asset Management juga memperkenalkan empat produk investasi unggulan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan berbagai profil risiko investor, yaitu: