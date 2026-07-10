Bahas AI, Universitas Bakrie Ingatkan Warganet Kritis Terhadap Informasi yang Beredar

jpnn.com, JAKARTA - Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) makin merajalela dan mengubah cara masyarakat berinteraksi di ruang digital.

Di saat yang sama, budaya viral di media sosial juga memunculkan tantangan baru yang menuntut publik lebih kritis.

Isu tersebut mengemuka dalam Webinar Contemporary Digital Culture 2026 yang digelar Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie, Jumat (10/7).

Dosen sekaligus Communication Specialist, Dr. Hany Nurahmawati, Ph.D., mengatakan internet, media sosial, dan AI telah mengubah kehidupan manusia menjadi jauh lebih kompleks.

"Anak muda yang mengejar dunia digital sekarang tidak bisa dilepaskan dari AI," kata Hany.

Dalam paparannya bertajuk Post Human Rituals: How AI is Reshaping Cyber Culture, Belonging, and Meaning, Hany menilai AI kini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar pelengkap media sosial.

Dia mencontohkan kebijakan di Prancis yang memperbolehkan mahasiswa memanfaatkan AI saat kuliah, tetapi melarang hasilnya disalin mentah-mentah.

Menurut Hany, kebiasaan masyarakat juga berubah. Jika dulu orang mencari informasi melalui Google, kini banyak yang langsung bertanya kepada aplikasi berbasis AI seperti Meta AI, Gemini, Siri, hingga ChatGPT.