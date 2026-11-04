Bahas Alih Status ke PPPK & PNS, AMP Pilih Bertemu Dasco Ketimbang Ikut Demo

jpnn.com - JAKARTA - PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu diminta menyiapkan diri menjelang alih status mulai Januari 2027. Alih status ke PPPK dan PNS direncanakan menggunakan payung hukum berupa peraturan presiden (perpres) tanpa mengubah undang-undang.

"Kami menunggu regulasi yang disiapkan pemerintah saja. Regulasinya berupa perpres sesuai informasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad,” kata Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah kepada JPNN, Rabu (4/11).

Fadlun juga memastikan bahwa AMP tidak akan ikut dalam aksi 10 November dan memilih beraudiensi dengan pimpinan DPR. "Saya imbau rekan-rekan AMP untuk mengutamakan dialog daripada demo,” ujarnya.

Menurut dia, AMP sudah melayangkan surat kepada pimpinan DPR RI, dan rencananya akan diterima Sufmi Dasco Ahmad. “AMP sudah diagendakan diterima Pak Dasco,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan kebijakan pemerintah yang dieksekusi per 1 Januari 2027 harus dikawal dengan cara persuasif. Fadlun yakin pemerintah akan menepati janji.

Sisi lain, Fadlun mengungkapkan ada sejumlah poin penting yang disampaikan Sufmi Dasco Ahmad saat menerima AMP pada 6 Oktober 2026, yaitu:

Baca Juga: Sebegini Jumlah PPPK Paruh Waktu yang Pensiun sebelum jadi PPPK Penuh

1.? ?Penataan Instansi Pembina dan Pengangkatan

Nakes: Di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).