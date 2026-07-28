Bahas Gaya Hidup 'Sat-Set', Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba Jadi Solusi Praktis ala SIVIA, Agatha Pricilla & Ify Alyssa
jpnn.com, JAKARTA - Kehidupan masyarakat yang makin dinamis turut mengubah cara setiap orang menjalani aktivitas sehari-hari.
Kecepatan, kepraktisan, dan efisiensi kini bukan sekadar nilai tambah, melainkan menjadi kebutuhan utama.
Tak heran, istilah "hidup serba sat-set" semakin lekat sebagai gambaran gaya hidup masyarakat modern, mulai dari menjalankan rutinitas hingga cara berbelanja dalam memenuhi kebutuhan.
Menjawab gaya hidup tersebut, Shopee meluncurkan Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan harian lebih cepat dan praktis. Tak hanya soal kecepatan, layanan ini sekaligus memberikan keuntungan tambahan melalui promo Diskon 50% serta jaminan Gratis Voucher Kalau Telat.
Director of Business Partnership Shopee Indonesia Daniel Minardi mengungkapkan saat ini, gaya hidup sat-set bukan hanya soal bergerak lebih cepat di tengah kesibukan, tetapi juga memilih cara yang membuat setiap aktivitas terasa lebih praktis dan efisien, termasuk saat berbelanja.
Kehadiran Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba diharapkan dapat menjadi solusi yang membantu menghemat waktu tanpa mengurangi kenyamanan.
Melalui kolaborasi dengan mitra-mitra terpercaya, pengguna dapat menemukan produk kebutuhan belanja harian secara lebih lengkap.
“Mulai dari makanan segar seperti telur, buah, sayur, dan susu; makanan beku seperti ayam, daging segar/olahan, dan es krim; obat-obatan yang masuk dalam golongan bebas tanpa resep dokter, hingga perlengkapan lainnya,” kata Daniel.
Tak heran, istilah 'hidup serba sat-set' semakin lekat sebagai gambaran gaya hidup masyarakat modern, mulai dari menjalankan rutinitas hingga cara berbelanja.
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