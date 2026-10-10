Bahas Kerja Keras dan Rezeki, Maia Estianty Malah Banjir Kritikan
jpnn.com, JAKARTA - Unggahan Maia Estianty tentang kerja keras dan rezeki menjadi perbincangan setelah sejumlah netizen melontarkan kritik.
Pesan musisi tersebut mengenai orang yang malas berusaha dan pentingnya bersedekah dinilai perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Melalui akun Threads @maiaestiantyreal, Maia menyampaikan pandangannya bahwa rezeki memang telah dijamin oleh Allah, tetapi manusia tetap harus berusaha untuk mendapatkannya.
Maia menggunakan perumpamaan burung liar yang harus terbang ke sana kemari untuk mencari makanan.
Menurutnya, makhluk hidup tidak akan memperoleh makanan jika hanya berdiam diri tanpa melakukan usaha.
“Artinya kalau kita hidupnya kurang banyak uang, artinya kudu lebih ikhtiar lagi bekerja seperti burung yang terbang sana sini mencari makanan,” tulis Maia, dikutip Jumat (9/10).
Tak hanya soal kerja keras, Maia juga mengingatkan pentingnya berbagi melalui sedekah. Dia menilai seseorang yang enggan berusaha dan bersedekah bisa mengalami kesulitan dalam urusan rezeki.
“Kita malas ya rezeki kita seret, akan seret lagi kalau enggak pernah bersedekah (dengan uang atau tenaga),” lanjutnya.
Unggahan Maia Estianty soal kerja keras dan rezeki menuai kritik netizen yang menyinggung kondisi ekonomi.
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