Bahas Masa Depan Industri Digital, Indonesia-Tiongkok Buka Peluang Kolaborasi

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Indonesia dan Tiongkok menjajaki peluang kerja sama di sektor industri budaya digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) hingga pengembangan industri gim online.

Kolaborasi itu menjadi salah satu upaya untuk merespons perkembangan teknologi digital yang semakin pesat sekaligus membuka peluang baru bagi kedua negara.

Peluang kerja sama tersebut menjadi pembahasan dalam acara China-Indonesia Cultural Industry Exchange Symposium yang digelar di Jakarta pada Jumat (13/11).

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Forum itu diselenggarakan bersama oleh China Intercontinental Communication Center (CICC) dan ASEAN-China Research Center Universitas Indonesia.

Acara itu mempertemukan perwakilan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, media, serta pelaku usaha dari kedua negara.

Diskusi itu membahas pada tiga isu utama, yaitu pelestarian dan transformasi inovatif sumber daya budaya tradisional melalui teknologi digital, pengembangan kekayaan intelektual (IP) konten digital secara lokal dan sinergi pasar regional, serta kerja sama dan penguatan industri produk budaya digital.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Agung Damarsasongko mengungkapkan pihaknya menyambuy baik penyelenggaraan China-Indonesia Cultural Industry Exchange Symposium sebagai wadah untuk memperkuat hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya di sektor industri kreatif.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta peluang kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara. Kami juga berharap forum ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual dalam mendukung kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan,” kata Agung dsaat ditemui di lokasi.