Bahas Mobil Terbang hingga Robot Humanoid, Periklindo EV Conference 2025 Digelar di Bali

jpnn.com, JAKARTA - Periklindo Electric Vehicle Conference (PEVC) 2025 akan kembali digelar pada 10–11 Juli 2025 di Jimbaran Convention Center, Bali.

Konferensi tersebut menjadi panggung sangat penting bagi para pemimpin industri, pembuat kebijakan, peneliti, dan pelaku usaha kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) dari seluruh dunia.

Mengusung tema 'Empowering the Future: Navigating Trends and Challenges in the Global EV Landscape', PEVC 2025 akan membahas berbagai terobosan teknologi yang luar biasa, termasuk kemunculan robot manusia canggih dan mobil terbang asal Tiongkok yang akan memperlihatkan masa depan industri otomotif dunia.

Inovasi ini menjadi salah satu daya tarik utama konferensi, sejalan dengan komitmen Periklindo dalam memacu transformasi ekosistem kendaraan listrik Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan cerdas.

Komitmen ini pada akhirnya bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk menekan emisi karbon.

"Melalui Periklindo Electric Vehicle Conference 2025, kami berharap dapat mengumpulkan para ahli di bidangnya dan para pelaku industri untuk bersama-sama merumuskan strategi dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan industri EV saat ini," kata Ketua Umum Periklindo Moeldoko dalam keterangannya, Jumat (27/6).

Selain itu, Moeldoko mengatakan diharapkan konferensi ini juga dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan industri kendaraan listrik dan memperkuat jaringan kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat.

"Bali menawarkan lingkungan yang ideal untuk diskusi konstruktif dan inovatif yang akan mengarahkan kita menuju masa depan mobilitas yang lebih hijau," kata Moeldoko.