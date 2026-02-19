Bahas Popularitas Artis Baru, Inara Rusli Sindir Wardatina Mawa?

jpnn.com, JAKARTA - Unggahan terbaru Inara Rusli, di Instagram Story miliknya menyedot perhatian publik.

Mantan istri Virgoun, itu diduga menyindir Wardatina Mawa, istri pertama Insanul Fahmi.

Meski tidak menyebut nama, Inara mengungkapkan alasan dirinya tidak meminta maaf.

"Saya sudah mencoba minta waktu ketemu langsung untuk sampaikan maaf. Sudah minta beberapa pihak juga untuk menengahi (ada bukti)," tulis Inara, Rabu (18/2).

Mantan personel girlband Bexxa itu juga bicara blak-blakan sioal karier dan manajemen artis.

“Beliau pilih kesibukan baru menjadi artis. Gimana? Seru kan?" lanjut Inara Rusl.

Dia, bahkan membahas mengenai penghasilan sebagai artis baru yang sedang naik daun.

"Katanya kontraknya 50-50 ya sama manajemen saya yang lama. Enjoy the fame ya,” lanjutnya.