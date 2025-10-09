Bahas Program Strategis Pemerintah, Sejumlah Menteri Rapat dengan Pimpinan DPR
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah menteri kabinet Merah Putih bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menggelar rapat menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rapat tersebut membahas sejumlah program strategis pemerintah hingga perkembangan terkini sektor keuangan nasional.
Informasi itu dibagikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya lewat akun media sosial @sekretariat.kabinet, Kamis (9/10/2025).
Menteri Prabowo yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dua Wakil Menteri Keuangan yakni Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara.
Hadir juga pimpinan lembaga keuangan seperti Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
“Kamis pagi, menghadiri rapat bersama Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan 2 Wamenkeunya, serta pimpinan OJK dan PPATK,” tulis Teddy.
Teddy menambahkan, rapat tersebut juga membahas berbagai program strategis pemerintah dan perkembangan ekonomi khususnya ekosistem keuangan dan perbankan di Tanah Air.
“Menjelang satu tahun pemerintahan, dalam rapat ini, dibahas berbagai program strategis pemerintah dan perkembangan terkini, terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di Tanah Air,” tulisnya.(ray/jpnn)
