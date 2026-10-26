Bahas RUU Perampasan Aset bersama Mahasiswa UI, Sahroni: Masukannya Penting

jpnn.com - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama mahasiswa Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI) dan Guru Besar FH Unhas Prof. Dr. Said Karim pada Senin (26/10), membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni merupakan bagian dari upaya dewan menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat guna menyempurnakan perumusan RUU Perampasan Aset.

Sahroni menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset tetap menjadi perhatian meski DPR meski di masa reses. Menurutnya, seluruh masukan dari berbagai elemen masyarakat, mulai pakar, akademisi, mahasiswa, praktisi, hingga masyarakat luas, harus didengar dan dipertimbangkan agar regulasi yang dihasilkan matang serta dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum.

"Walaupun sedang masa reses, pembahasan RUU Perampasan Aset tetap kami dorong. Kami ingin semua aspirasi dari semua kalangan terserap maksimal, baik itu dari pakar, akademisi, praktisi, masyarakat luas, dan khususnya mahasiswa karena mereka merupakan agent of change, jadi masukannya penting sekali," kata Sahroni.

DIa mengatakan RUU Perampasan Aset sangat penting karena menyangkut kepentingan publik, sehingga harus disusun dengan cermat.

"Komisi III berkomitmen mendengar seluruh masukan agar RUU ini bisa diselesaikan tepat waktu, sesuai komitmen Pimpinan DPR RI dan keinginan masyarakat," ujar Sahroni.

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Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga menyebut masukan mahasiswa LK2 FHUI menjadi bagian penting dalam pembahasan, khususnya mengenai prinsip presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah.

Sahroni menilai prinsip tersebut harus menjadi perhatian utama untuk mencegah abuse of power maupun kriminalisasi dalam penerapan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, pengaturan perampasan aset perlu dirancang secara hati-hati karena mengombinasikan pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dan Conviction Based Asset Forfeiture.