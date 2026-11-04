Bahas Si Kecil Hingga Rencana Liburan Bareng Suami, Amanda Manopo Singgung Soal Momongan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ibu.

Dia mengungkapkan bahwa putranya, Zac tumbuh dengan baik dan semakin pintar.

"Baik, puji Tuhan. Dia berkembang dengan sangat pintar. Masih nyusu dan tidur," ujar Amanda Manopo di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (2/11).

Baca Juga: Amanda Manopo Bantah Kabar Pensiun dari Dunia Hiburan

Semenjak menjadi seorang ibu, dia pun lebih sering menghabiskan waktu bersama buah hatinya.

Terkait aktivitas kesehariannya, Amanda Manopo mengaku bahwa kegiatannya pun sama seperti ibu rumah tangga lainnya. Mulai dari memandikan anak hingga menemani sang buah hati hingga tidur.

Meski begitu, pemain serial Pay Later 2 itu sesekali tetap berpergian keluar rumah ketika memang ada pekerjaan.

"Aktivitasnya sama kayak ibu rumah tangga lainnya. Pasti pagi ngurusin anak, mandi dan lain-lain, nidurin, dan segala macam. Ya kayak ibu-ibu pada wajarnya saja sih. Tapi kalau memang ada waktunya keluar memang karena ada kerjaan, ya balik lagi seperti Amanda Manopo," kata istri Kenny Austin tersebut.

Walau sibuk mengurus anak dan kegiatan lainnya, Amanda Manopo tetap menyempatkan waktu khusus bersama sang suami.