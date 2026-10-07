Bahas Sita Aset Koruptor, Gus Miftah Soroti Kinerja Sufmi Dasco

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Gus Miftah memberikan pujian kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bertepatan dengan hari ulang tahun politikus Partai Gerindra tersebut,

Gus Miftah menilai Dasco memiliki gaya kepemimpinan yang tidak banyak mengandalkan sorotan publik.

Menurut dia, Dasco mampu bekerja dalam senyap, hadir ketika dibutuhkan, serta mengambil sikap ketika situasi memerlukan jalan keluar.

"Don Dasco, tenang tanpa kehilangan ketegasan, kuat tanpa harus gaduh, dan bekerja tanpa selalu meminta panggung," ujar Gus Miftah saat dihubungi awak media, Rabu (7/10).

"Don Dasco bekerja dalam senyap, hadir saat dibutuhkan, dan bicara ketika keadaan membutuhkan jalan keluar," lanjutnya.

Sebelumnya, Gus Miftah menyoroti gaya kepemimpinan Dasco sekaligus menyampaikan pesan tegas mengenai pemberantasan korupsi.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Gus Miftah membagikan potret kebersamaan dengan Dasco serta menyampaikan apresiasi terhadap sosok yang disebutnya tetap tenang dan tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR RI.

Selain memuji Dasco, Gus Miftah menyisipkan cuplikan ceramah mengenai hukuman bagi pelaku korupsi dalam unggahan tersebut.