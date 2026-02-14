Bahlil: Akademi Partai Golkar Jadi Upaya Tambah Kursi di Parlemen
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, pembentukan Akademi Partai Golkar merupakan amanat dari Munas.
Lembaga ini diharapkan menjadi pusat penggodokan kader sekaligus memberi masukan untuk pemenangan Pemilu 2029.
“Akademi adalah tempat penggodokan kader Partai agar mereka mengerti cita-cita Golkar bagi bangsa dan rakyat,” ujar Bahlil seusai menghadiri Pengukuhan Akademi Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (13/2).
Sekjen DPP Partai Golkar M Sarmuji menekankan bahwa semua kader harus bertanggung jawab terhadap kemenangan partai dan peningkatan kursi pada Pemilu 2029.
Dia menambahkan, anggota DPR RI yang saat ini menjabat dan menteri-menteri dari Golkar juga berencana maju sebagai calon legislatif.
"Itu semua sesuai arahan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, sepanjang tidak melanggar aturan Insya Allah menteri-menteri akan maju sebagai legislatif,” jelas Sarmuji.
Sarmuji juga menekankan pentingnya membangun karakter kader di Akademi Partai Golkar.
“Kami ingin seluruh kader memiliki karakter yang kalau jadi pejabat publik semata-mata untuk memakmurkan rakyat Indonesia,” katanya.
Bahlil Lahadalia kukuhkan Akademi Partai Golkar sebagai upaya menambah kursi di parlemen.
