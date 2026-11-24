jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membeberkan keunggulan dua nama calon wakil presiden yang diajukan, yakni Andi Amran dan Sugiono.

Menurut dia, kedua figur tersebut memiliki kapasitas dan kelebihan masing-masing sehingga sama-sama layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden.

Dia menilai Sugi sebagai kader muda dan teknokrat yang memiliki pemahaman geopolitik serta kemampuan hubungan luar negeri yang baik.

“Pak Sugi adalah kader muda, teknokrat yang mempunyai pemahaman geopolitik, punya kemampuan hubungan luar negeri yang bagus,” ucap Bahlil di Istana Negara, pada Selasa (24/11).

Sementara itu, Bahlil menyebut Amran memiliki pengalaman panjang di pemerintahan.

Menteri Koordinator Hilirisasi itu menyebutkan Amran telah dua periode berada dalam pemerintahan sehingga memahami upaya mendorong swasembada pangan.

Selain itu, Amran dinilai memiliki kemampuan dalam mengeksekusi berbagai program di lapangan.

“Kemudian Pak Amran juga adalah menteri yang berpengalaman, sudah lama, sudah dua periode di pemerintahan dan beliau sangat memahami betul tentang bagaimana mendorong swasembada pangan dan juga tahu tentang bagaimana mengeksekusi di lapangan,” jelasnya.