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Bahlil Beri Kesegaran buat AKD Fraksi Golkar, Ade Ginandjar: Langkah Strategis

Bahlil Beri Kesegaran buat AKD Fraksi Golkar, Ade Ginandjar: Langkah Strategis
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Anggota DPR RI Partai Golkar Ade Ginandjar mengapresiasi langkah Ketua Umumnya Bahlil Lahadalia memperkuat kinerja fraksi di parlemen. Foto: dokpri for jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI Partai Golkar Ade Ginandjar mengapresiasi langkah ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia yang memperkuat kinerja fraksi di parlemen.

Hal itu disampaikan Ade setelah mengikuti Forum Arahan Kemerdekaan Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Selasa (18/8).

Forum tersebut diikuti pengurus pleno DPP Partai Golkar, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, dan pengurus DPD Partai Golkar tingkat I se-Indonesia.

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Ade mengatakan forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal Partai Golkar.

"Saya mengapresiasi arahan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Ini menunjukkan konsolidasi terus diperkuat," kata Ade.

Dia juga menyoroti penyegaran komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Golkar di DPR RI.

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Menurut Ade, langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas kerja kader di parlemen.

"Penempatan kader sesuai kapasitas akan membuat kinerja fraksi semakin optimal," ujarnya.

Anggota DPR RI Partai Golkar Ade Ginandjar mengapresiasi langkah Bahlil Lahadalia memperkuat kinerja fraksi di parlemen.

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