Bahlil Bilang Harga Pertamax Bakal Turun, Catat!

jpnn.com, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga BBM nonsubsidi, jenis Pertamax 92 dan lainnya.

Bahlil menyebut pemerintah bakal menurunkan harga BBM apabila tren harga minyak mentah dunia terus melemah.

Bahlil mengatakan pemerintah tengah menghitung dampak pergerakan harga minyak dunia dan akan segera menggelar rapat bersama PT Pertamina (Persero), serta badan usaha penyedia BBM lainnya untuk membahas kemungkinan penyesuaian harga.

"Saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa badan usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kami akan menyesuaikan," kata Bahlil di Jakarta, Senin (20/7).

Menurut Bahlil, pemerintah tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan karena harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) maupun harga minyak dunia masih berfluktuasi.

Bahlil menegaskan kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan konsumen, dan keberlangsungan usaha pelaku industri migas.

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"Kami mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna, khususnya yang nonsubsidi. Ini kan totalnya 20 persen, saudara-saudara yang mampu. Tetapi juga kami tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan," jelas Bahlil.

Lebih lanjit Bahlil mengaku pemerintah telah menjalin kerja sama pengadaan minyak mentah dan BBM dengan sejumlah negara.