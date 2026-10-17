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Bahlil Buka Suara soal Kelangkaan BBM di Bali

Bahlil Buka Suara soal Kelangkaan BBM di Bali
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Anggota polisi berjaga di tengah antrean kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di Denpasar, Bali, Selasa (13/10/2026). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/tom

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menjelaskan terkait kelangkaan BBM di Bali dan sejumlah daerah.

Bahlil mengatakan kelangkaan BBM ini terjadi akibat stok Pertalite berkurang dari yang sebelumnya di atas 20 hari menjadi 16–18 hari.

“Secara stok nasional BBM itu di 16–18 hari. Yang terjadi pergeseran dari 16–18 hari itu adalah RON 90 (Pertalite),” ucap Bahlil di Jakarta, Jumat (16/10).

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Bahlil menjelaskan turunnya stok Pertalite diakibatkan oleh pergeseran konsumen dari yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax, kini beralih menjadi Pertalite.

Jadi, peralihan tersebut disebabkan oleh disparitas harga antara Pertalite dengan Pertamax.

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri ESDM mengatakan saat ini proses percampuran atau blending untuk pembuatan Pertalite sedang berlangsung di kilang.

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Adapun waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan stok Pertalite kembali di kisaran 20 hari seperti sebelumnya diperkirakan memakan waktu kurang lebih sepekan.

“Mungkin untuk mencapai di angka 20 hari itu ya kami butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Tapi di 16–18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal,” kata Bahlil.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menjelaskan terkait kelangkaan BBM di Bali dan sejumlah daerah.

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