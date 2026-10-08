Bahlil Buka–bukaan soal Gaji Rangkap Jabatan 2 Menteri
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan terkait gaji yang diterimanya dari dua jabatan yang dipegang.
Bahlil menegaskan hanya menerima satu gaji meskipun rangkap jabatan yaitu sebagai Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM.
"Jadi, kami sudah menyampaikan Kemenko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kami memakai anggaran dari kementerian ESDM,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (7/10).
Bahlil memastikan dengan penambahan Kemenko Hilirisasi tidak akan terjadi pemborosan karena anggaran diprioritaskan berasal dari
Kementerian ESDM
"Saya mengatakan dengan penambahan Kemenko baru bukan berarti harus melakukan pemborosan. Saya enggak mau, tipe saya bukan seperti itu," tegasnya.
Bahkan, Bahlil mengeklaim selama ini selalu menyisihkan gajinya untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk para aktivis muda sebagai generasi yang berpotensi menjadi penerusnya.
"Saya sisihkan semuanya untuk saudara-saudara saya berhak untuk saya bantu. Teman-teman aktifis kan banyak ya, adik-adik saya kan banyak, jadi itu saya kasih ke situ kemudian yang membutuhkan,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan terkait gaji yang diterimanya d
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