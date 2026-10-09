Bahlil dan Maruarar Bahas Rencana Pembangunan Perumahan Berbasis PLTS

jpnn.com, JAKARTA - Menko Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri PKP Maruarar Sirait mematangkan rencana pembangunan perumahan berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Konsep perumahan tersebut akan dilengkapi dengan jaringan gas dan listrik yang berbasis PLTS.

“Kami membahas tentang konsep pembangunan perumahan yang akan memakai jaringan gas dan listrik yang berbasis PLTS di beberapa kawasan yang akan dikembangkan oleh Pak Menteri Perumahan. Pertemuannya berakhir dengan baik, produktif, dan paten,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor ESDM di Jakarta, Jumat.

Ara menerangkan lebih lanjut bahwa penggunaan jaringan gas dan listrik berbasis PLTS bakal diimplementasikan pada pembangunan perumahan di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang memanfaatkan lahan hibah dari Lippo Gorup sebesar 30 hektare (ha). Adapun pembangunan dan pembiayaannya berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pemerintah sendiri dinyatakan masih membahas aspek teknik, regulasi, lahan, dan pembiayaan untuk rencana pembangunan perumahan tersebut.

Menteri PKP juga menyampaikan rencana pengembangan proyek perumahan percontohan di sejumlah daerah seperti Maluku Utara, Kabupaten Tangerang, dan di pusat-pusat industri lainnya.

“Jadi ini mudah-mudahan suatu lompatan yang besar yang akan disiapkan nanti kajiannya, aturannya di beberapa tempat yang akan menjadi percontohan,” ungkap dia.(antara/jpnn)