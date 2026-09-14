Bahlil dan PLN Bahas Rencana Pemberian Kompensasi Imbas Blackout di Batam

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membahas rencana akan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik atau blackout di Batam.

Menurut Bahlil, dirinya akan membahas terlebih dahulu dengan PT PLN. pembahasan tersebut perlu dilakukan bersama karena perusahaan pelat merah itu yang memahami persoalan teknis dan pelaksanaan di lapangan.

“Saya nanti akan bicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman dari PLN, karena PLN yang paling tahu secara teknis implementasi di lapangan ya,” ucap Bahlil di Istana Negara, pada Rabu (14/10).

Bahlil sebelumnya juga menerima laporan mengenai sejumlah gangguan teknis yang diduga menjadi penyebab pemadaman listrik di wilayah Batam.

Gangguan tersebut antara lain berkaitan dengan jaringan listrik yang mengalami masalah akibat petir.

“Iya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu,” kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu juga menyebutkan terdapat tiga persoalan teknis yang dilaporkan kepadanya.

Salah satunya diduga berkaitan dengan hewan yang membuat jaringan listrik itu padam.