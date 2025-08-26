Bahlil Dapat Gelar Kehormatan dari Presiden, Anggawira: Inspirasi Bagi Pengusaha Muda

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira mengapresiasi penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang disematkan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Adapun penghargaan tersebut diberikan dalam upacara kenegaraan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Senin (25/8).

Anggawira menilai penghargaan itu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi dan dedikasi Bahlil di berbagai bidang, baik sebagai pejabat negara, politisi, maupun tokoh penggerak kewirausahaan muda Indonesia.

Menurutnya, sosok Bahlil telah lama menjadi inspirasi dan teladan bagi banyak pengusaha muda, khususnya sejak memimpin HIPMI.

“Sebagai Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI dan Ketua Umum HIPMI periode 2015–2019, Bung Bahlil telah banyak memberikan inspirasi dan teladan bagi para pengusaha muda. Penganugerahan ini bukan hanya kebanggaan pribadi beliau, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga besar HIPMI,” ujar Anggawira.

Selain itu, penghargaan juga bukti nyata kerja keras dan integritas dapat membawa seseorang memberi kontribusi besar bagi bangsa.

Perjalanan Bahlil dari seorang kader HIPMI hingga menduduki jabatan menteri dinilai sebagai motivasi kuat bagi generasi muda untuk berani mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional.

“Penghargaan ini adalah validasi bahwa generasi muda Indonesia, termasuk kader HIPMI, mampu memberi kontribusi besar bagi bangsa. Jejak Bung Bahlil dari HIPMI hingga menjadi menteri adalah inspirasi bagi kami untuk terus berkarya,” katanya.