menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Bahlil Dapat Gelar Kehormatan dari Presiden, Anggawira: Inspirasi Bagi Pengusaha Muda

Bahlil Dapat Gelar Kehormatan dari Presiden, Anggawira: Inspirasi Bagi Pengusaha Muda

Bahlil Dapat Gelar Kehormatan dari Presiden, Anggawira: Inspirasi Bagi Pengusaha Muda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menerima tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, pada Senin (25/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira mengapresiasi penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang disematkan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Adapun penghargaan tersebut diberikan dalam upacara kenegaraan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Senin (25/8).

Anggawira menilai penghargaan itu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi dan dedikasi Bahlil di berbagai bidang, baik sebagai pejabat negara, politisi, maupun tokoh penggerak kewirausahaan muda Indonesia.

Baca Juga:

Menurutnya, sosok Bahlil telah lama menjadi inspirasi dan teladan bagi banyak pengusaha muda, khususnya sejak memimpin HIPMI.

“Sebagai Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI dan Ketua Umum HIPMI periode 2015–2019, Bung Bahlil telah banyak memberikan inspirasi dan teladan bagi para pengusaha muda. Penganugerahan ini bukan hanya kebanggaan pribadi beliau, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga besar HIPMI,” ujar Anggawira.

Selain itu, penghargaan juga bukti nyata kerja keras dan integritas dapat membawa seseorang memberi kontribusi besar bagi bangsa.

Baca Juga:

Perjalanan Bahlil dari seorang kader HIPMI hingga menduduki jabatan menteri dinilai sebagai motivasi kuat bagi generasi muda untuk berani mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional.

“Penghargaan ini adalah validasi bahwa generasi muda Indonesia, termasuk kader HIPMI, mampu memberi kontribusi besar bagi bangsa. Jejak Bung Bahlil dari HIPMI hingga menjadi menteri adalah inspirasi bagi kami untuk terus berkarya,” katanya.

Anggawira menilai penghargaan itu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi dan dedikasi Bahlil di berbagai bidang, baik sebagai pejabat negara, polit

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI