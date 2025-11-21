Bahlil Dipanggil Khusus ke Istana oleh Presiden, Bahas Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025). Panggilan itu berlangsung tertutup.

Bahlil datang seorang diri, tanpa didampingi pejabat kementerian lain.

Ia langsung menuju ruang pertemuan Presiden untuk menyampaikan laporan yang disebutnya sebagai rangkuman capaian sektor energi menjelang akhir tahun.

Bahlil mengatakan kehadirannya di Istana merupakan bagian dari tugas sebagai pembantu Presiden.

Ia menegaskan bahwa setiap kali dipanggil, harus siap memberikan perkembangan terbaru mengenai target yang dibebankan kepadanya.

"Bukan arahan khusus, hanya penyampaian laporan komprehensif," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil membawa dokumen setebal beberapa bundel yang berisi kondisi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga kinerja sejumlah proyek strategis.

Bahlil menyebut PNBP sektor energi telah menembus 85 persen dari target APBN 2025, angka yang menurutnya menunjukkan bahwa performa penerimaan berada di jalur yang tepat menjelang tutup tahun.