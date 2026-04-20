Bahlil: DPP Golkar Minta Kasus Penusukan Nus Kei Diusut Tuntas

jpnn.com - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partainya meminta aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas kasus penikaman terhadap pengurus partainya di Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora alias Nus Kei.

"Kami serahkan ke aparat penegak hukum, tetapi DPP Golkar, telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan bisa diselesaikan secara seksama," kata dia kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4).

Bahlil mengaku telah memerintahkan Sekjen Golkar Sarmuji untuk memberikan pendampingan terhadap korban.

"DPP Golkar sudah saya meminta kepada Sekjen untuk mendampingi untuk dalam rangka melakukan proses sampai tuntas," lanjut pria yang juga menjabat Menteri ESDM itu.

Bahlil pun turut menyampaikan dukacita menyikapi meninggalnya Nus Kei dalam kasus penikaman.

"Ya, kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara. Saudara saya, Pak Nus, dan semoga diterima di sisi Allah SWT," kata dia.

Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara Nus Kei menjadi korban tewas dalam aksi penusukan di Bandara Sadsuitubun, Minggu (19/4) sekitar pukul 12:00 WIT.

Polda Maluku menyebut motif di balik penusukan Nus Kei berlatar balas dendam yang terpendam sejak enam tahun lalu.