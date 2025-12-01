Bahlil Instruksikan AMPG Bantu Warga Terdampak Bencana Banjir & Longsor di Sumut-Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan seluruh pengurus dan kader Angkatan Muda Partai Golkar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh untuk turun membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor.

Hal itu dilakukan karena saat ini masih banyak daerah di 3 provinsi tersebut yang belum menerima bantuan, baik itu bahan pangan, keperluan bayi dan perempuan serta MCK.

Ketua Umum PP AMPG Datuk H Said Aldi Al Idrus bersama pengurus pun menyerahkan bantuan yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan mie instan kepada Ketua PD AMPG Sumatera Utara Dedi Dermawan untuk disalurkan kepada warga yang terdampak bencana, pada Minggu (30/11)

Said Aldi mengucapkan keprihatinan dan duka yang mendalam atas musibah yang terjadi.

Dia meminta agar masyarakat tetap sabar dan tabah menghadapi musibah yang terjadi.

"Kami sama-sama berdoa supaya musibah ini tidak terjadi lagi kedepannya, dan semua pihak segera turun untuk memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang terdampak banjir bandang dan longsor," ucap Said Aldi.

Bahlil Lahadalia melalui AMPG juga berharap bantuan bahan pangan yang disalurkan ini bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.

Said mengaku telah meminta agar AMPG di Sumut, Sumbar, dan Aceh turun membawa bantuan bahan pangan kepada masyarakat yang terdampak bencana.