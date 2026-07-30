Bahlil Jadi Avatar Nusantara, Pengamat Sebut Konten Kreatif Efektif Dekati Anak Muda

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai konten viral di media sosial.

Kini, dunia maya dihebohkan dengan kemunculan video bertema "Avatar Nusantara: Bahlil Sang Penguasa Energi Nusantara".

Bahlil divisualisasikan memiliki kemampuan menyatukan kekuatan air, tanah, angin, dan api demi menjaga keseimbangan energi Indonesia.

Dalam konten berdurasi sekira 50 detik ini, Bahlil digambarkan sebagai penyelamat energi Nusantara.

Empat elemen alam divisualisasikan sebagai simbol pemanfaatan potensi energi bangsa untuk mendorong kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dengan balutan efek visual layaknya film fantasi, video ini menutup kisahnya dengan sebuah penggambaran simbolis bahwa Indonesia memiliki Sang Avatar Nusantara, sosok yang disebut sebagai Kanda Bahlil, penjaga harmoni energi bagi Nusantara.

Fenomena tersebut muncul dari kreativitas publik, karena Ketua Umum Partai Golkar itu dinilai cekatan dalam menjalani pekerjaan sebagai menteri.

Direktur Literasi Politik Indonesia (LPI) Ujang Komarudin, menilai kemunculan berbagai konten kreatif yang mengangkat sosok Bahlil merupakan apresiasi dari masyarakat usai yang bersangkutan mampu menstabilkan pasokan energi di Tanah Air.