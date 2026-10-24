Bahlil Jadi Menteri Paling Moncer dalam Survei IPO, Ternyata Ini Rahasianya

jpnn.com, JAKARTA - Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada posisi teratas sebagai menteri yang paling diingat publik atau top of mind.

Politikus muda Partai Golkar Arief Rosyid Hasan menilai hasil survei tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan Bahlil selama dua tahun ini mendapat perhatian masyarakat.

Menurut Arief, kebijakan yang memberikan ruang kepada rakyat kecil, mulai dari pengelolaan sumur minyak rakyat, pertambangan rakyat, hingga menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan.

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“Ini merupakan bagian dari upaya menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan negara berpihak kepada rakyat," kata Arief Sabtu (24/10).

Berdasarkan hasil survei IPO yang dirilis pada Sabtu (24/10/2026), Bahlil menempati urutan pertama dalam kategori top of mind menteri Kabinet Merah Putih dengan perolehan 37,5 persen. Posisi berikutnya ditempati Abdul Muhaimin Iskandar sebesar 34,1 persen, Zulkifli Hasan 21,7 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 16,5 persen.

Popularitas Bahlil juga berada di posisi teratas ketika responden diberikan daftar nama menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kategori tersebut, Bahlil memperoleh 70,4 persen, disusul AHY sebesar 62,5 persen, Abdul Muhaimin Iskandar 60,9 persen, dan Zulkifli Hasan 48 persen.

Sekretaris Akademi Partai Golkar itu menilai tingginya tingkat pengenalan publik terhadap Bahlil tidak terlepas keberpihakan terhadap masyarakat.

“Cukup hanya diukur melalui pertumbuhan investasi maupun peningkatan produksi nasional,” kata dia.