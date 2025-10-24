menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bahlil Lahadalia Maafkan Penyebar Meme Dirinya: Saya Sudah Biasa Dihina Sejak Kecil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Negara, pada Jumat (24/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi banyaknya meme mengenai dirinya di media sosial.

Menurut dia, banyaknya meme yang dibuat tentang dirinya sebenarnya menyasar kepada suasana kebatinan.

“Saya jujur mengatakan begini, kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya memang sudah biasa dihina sejak masih kecil,” ucap Bahlil di Istana Negara, pada Jumat (24/10).

Dia menyebutkan bahwa dirinya merasa dihina karena bukan anak pejabat dan hanya anak orang dari kampung. Dia pun mengaku legawa bila ada hinaan yang mengarah kepada dirinya.

“Ibu saya hanya buruh cuci di rumah orang, ayah saya buruh bangunan. Hinaan ini terjadi sejak saya SD, masih kecil. Jadi, menurut saya itu tidak apa-apa,” kata dia.

Walau demikian, dia mengaku tidak mau ada pihak-pihak yang mengintervensi kebijakan negara.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyebutkan hanya bekerja untuk negara dan akan melakukan apa pun untuk kedaulatan negara.

Bahlil menyebutkan bahwa para menteri diarahkan oleh presiden untuk menjaga muruah negara, menjalankan KPI, dan kedaulatan.

