Bahlil Lahadalia Rangkap Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM, Ini Harapan DPR

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng menyoroti tugas baru Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Menurut Mekeng, Bahlil memiliki tugas penting untuk menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, terutama hasil pertambangan.

"Ya, dengan diangkatnya Pak Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dia mempunyai tugas memikirkan dan membuat kebijakan terhadap program value added terhadap tambang kita," kata Mekeng kepada wartawan, Jumat (2/10).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan kebijakan hilirisasi harus memberikan manfaat lebih besar bagi negara.

Manfaat tersebut, kata dia, tidak hanya berupa peningkatan pendapatan negara.

Hilirisasi juga diharapkan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan mendukung kedaulatan energi nasional.

"Tujuannya agar dapat mengoptimalisasi pendapatan buat negara, penciptaan lapangan pekerjaan, dan kedaulatan energi secara keseluruhan," ujar Mekeng.

Bahlil sebelumnya resmi mendapat mandat sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.