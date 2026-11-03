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Bahlil Larang Ekspor Gas Lewat Negara Transit, Sindir Singapura?

Bahlil Larang Ekspor Gas Lewat Negara Transit, Sindir Singapura?
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Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia melarang ekspor sumber daya alam (SDA), seperti hasil tambang, untuk melakukan transit di negara tertentu.

“Saya perintahkan lewat forum ini, jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam saat ekspor lewat transit negara tertentu. Ya, saya enggak mau,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (2/11).

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri ESDM mencontohkan jika ingin melakukan ekspor komoditas hasil tambang ke China, maka ekspor dilakukan langsung dari Indonesia ke China, tanpa harus melakukan transit di negara-negara tertentu.

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“Kirim dari Jakarta langsung ke China, tidak boleh dari Jakarta mampir ke negara yang itu, ya. Langsung saja, langsung,” ucap Bahlil.

Larangan tersebut diberlakukan untuk komoditas energi dan sumber daya mineral (ESDM), termasuk LNG.

Apabila ingin mengekspor LNG ke Korea atau Jepang, Bahlil memerintahkan agar ekspor dilakukan langsung dari Indonesia menuju Jepang dan Korea, tanpa melakukan transit di negara perantara.

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“Kenapa harus pakai negara lain? Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan. Tetapi baru ada bencana sedikit saja, sudah tergopoh-gopoh,” ujar Bahlil.

Bahlil menolak untuk mengungkapkan negara mana yang dimaksud. Meskipun demikian, Bahlil berseloroh bahwa masyarakat pasti mengetahui negara apa yang ia maksud.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia melarang ekspor sumber daya alam (SDA), seperti hasil tambang, untuk melakukan transi

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