Bahlil: Larangan Ekspor Bauksit dan Tembaga Tetap Dipertahankan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mempertahankan larangan ekspor bijih bauksit dan konsentrat tembaga. Kebijakan ini diambil demi menumbuhkan industri hilirisasi di dalam negeri.

“Untuk ke depan, saya pikir beberapa komoditas yang harus kami tetap pertahankan pelarangan ekspornya di antaranya bauksit, kemudian tembaga,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah acara Peluncuran dan Bedah Buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" yang digelar di Jakarta, Jumat.

Bahlil menyampaikan, pelarangan ekspor tersebut bertujuan untuk menumbuhkan industri hilirisasi bauksit dan tembaga di dalam negeri. Menurutnya, industri hilirisasi di dalam negeri menciptakan nilai tambah bagi Indonesia, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan menyumbang pertumbuhan ekonomi.

“Memang kita tidak ada cara lain, harus ada industri di dalam negeri,” ujar Bahlil.

Menteri ESDM itu mendorong program hilirisasi untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri, sehingga terbentuk kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui bukunya yang berjudul “Tuan di Negeri Sendiri”, Bahlil menyoroti bagaimana hilirisasi berlangsung di daerah, namun manfaatnya hanya dirasakan oleh pemerintah pusat dan investor.

Oleh karena itu, dalam buku tersebut, Bahlil menceritakan bagaimana kelembagaan penting bagi hilirisasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Korea Selatan, Jepang, dan China. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan keuntungan hilirisasi lebih banyak dirasakan oleh pihak luar karena investor dalam program hilirisasi banyak berasal dari luar negeri.

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“Ini karena bank kita enggak mau membiayai itu (hilirisasi). Alhamdulillah karena Bapak Presiden mengerti tujuan hilirisasi, sekarang yang mengelola dan membiayai hilirisasi adalah Danantara,” kata Bahlil.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan realisasi investasi hilirisasi bauksit meningkat 193 persen menjadi Rp40,1 triliun pada kuartal II 2026 dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar Rp13,7 triliun. Menurut Rosan, peningkatan investasi didorong oleh pembangunan sejumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter bauksit oleh investor dalam negeri maupun luar negeri.