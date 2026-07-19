menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Bahlil: Musda Golkar Sulsel Melahirkan 3 Keputusan Besar

Bahlil: Musda Golkar Sulsel Melahirkan 3 Keputusan Besar

Bahlil: Musda Golkar Sulsel Melahirkan 3 Keputusan Besar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendorong perolehan suara di wilayah Sulawesi Selatan ditingkatkan. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendorong perolehan suara di wilayah Sulawesi Selatan ditingkatkan.

Dia juga meminta Sulsel tetap menjadi lumbung suara Partai Golkar untuk wilayah Indonesia Timur. 

Hal itu diungkapkan Bahlil di hadapan ribuan kader Golkar saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD I Partai Golkar Sulsel di Makassar, Sabtu (18/7).

Baca Juga:

"Musda akan melahirkan tiga keputusan besar, yaitu evaluasi kepengurusan, menyusun program kerja dan rekomendasi, serta memilih ketua DPD Partai Golkar," kata Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menilai konsolidasi menjadi kunci untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Sulawesi Selatan. 

Menurutnya, provinsi tersebut selama ini menjadi lumbung suara utama Golkar di Kawasan Timur Indonesia, meski dominasinya menurun pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

Bahlil meminta kepengurusan baru segera menuntaskan musyawarah cabang (muscab) di seluruh DPD II kabupaten dan kota, kemudian melanjutkan konsolidasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.

"Saya meminta nanti setelah musda selesai, dilaksanakan muscab kabupaten kota. Selanjutnya di tingkat kecamatan dan desa," paparnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendorong perolehan suara di wilayah Sulawesi Selatan ditingkatkan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI