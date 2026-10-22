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Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi tak Naik

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi tak Naik
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Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meski harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) saat ini berada di level USD92 per barel.

“Pemerintahan berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi. Tidak ada kenaikan,” kata Bahlil seusai Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Bahlil yang juga menteri energi dan sumber daya mineral itu mengatakan bahwa pemerintah  memperkirakan harga minyak masih dapat bertahan di bawah USD100 per barel.

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Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai harga BBM bersubsidi relatif masih dapat dipertahankan tanpa kenaikan.

“Kita targetkan kalau begini terus mungkin di bawah USD100 per barel. Jadi, relatif oke untuk BBM subsidi tidak ada kenaikan,” jelasnya.

Komitmen tersebut menjadi perhatian masyarakat di tengah kenaikan harga minyak mentah yang dapat memengaruhi beban anggaran negara, terutama untuk menjaga stabilitas harga energi bersubsidi. (dit/jpnn)

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Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebutkan pemerintah berkomitmen tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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