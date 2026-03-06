Bahlil Pede Banget Prabowo Bisa Jadi Mediator Konflik Iran vs AS-Israel
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia merasa yakin Presiden RI Prabowo Subianto memiliki kemampuan untuk menjadi mediator konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel.
Hal demikian dikatakan Bahlil saat menjawab pertanyaan awak media soal banyak pihak yang meragukan Prabowo bisa menjadi juru damai antara AS-Israel vs Iran.
"Insyaallah kami sangat yakin terhadap kemampuan beliau dalam melakukan komunikasi politik antar kepala-kepala negara di dunia," kata Bahlil setelah menghadiri Buka Puasa Bersama di kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (6/3).
Bahlil mengaku tidak ingin berpolemik dengan menanggapi pihak yang meragukan kemampuan Prabowo menjadi juru damai konflik Iran vs AS-Israel.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu hanya berkeyakinan orang nomor satu di Indonesia itu bisa berkomunikasi ke pemimpin negara lain demi mendamaikan konflik.
"Bagi Partai Golkar itu sangat memahami, mengerti, dan percaya kepada kemampuan Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.
Bahlil mengaku kenal dekat dengan Prabowo dan ikut bersama Kepala Negara ketika melawat ke Jepang, AS, Inggris, Yordania, hingga Uni Emirat Arab.
Menurutnya, Prabowo mampu menjalin komunikasi secara emosional dengan pemimpin negara lain, sehingga bisa menjadi mediator konflik.
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Prabowo bisa menjadi mediator konflik karena kemampuan menjalin komunikasi secara emosional.
