Bahlil Rangkap Jabatan Menteri ESDM dan Menko Hilirisasi, Pengamat: Kurang Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi kurang tepat.

Meski demikian, langkah pemerintah memindahkan sektor hilirisasi dan transisi energi dari Kementerian Investasi ke Kementerian ESDM dinilai sudah tepat karena mencakup domain utama kementerian tersebut.

Kendati demikian, penetapan Bahlil pada posisi kemenko tersebut dikritik lantaran tidak ada kementerian lain di bawah koordinasinya selain ESDM yang dipimpinnya sendiri.

"Karena tidak ada kementerian selain ESDM yang dikorodinasikan Bahlil, sehingga Bahlil hanya mengkoordinasikan Bahlil, yang berpotensi pemborosan anggaran," kata Fahmi dalam keterangan tetrulis kepada JPNN.com, Senin (5/10).

Pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dilakukan secara bersamaan dengan posisinya yang merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pengangkatan ganda ini mengindikasikan Presiden Prabowo Subianto sangat mengandalkan Bahlil dalam mewujudkan program prioritas Asta Cita.

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Kejadian Bahlil blunder terkait kebijakan distribusi gas 3 kilogram serta izin tambang Raja Ampat yang akhirnya dibatalkan langsung oleh Presiden Prabowo tampaknya kini sudah lewat.

Pascakejadian tersebut, Bahlil tampak memperbaiki kinerja melalui berbagai pencitraan keberhasilan program transisi energi yang selalu diresmikan kepala negara.