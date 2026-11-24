jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyambut positif proses pemilihan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Partai Golkar menyambut baik proses pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember.

“Dan proses pemilihannya nanti kan akan dilakukan tanggal 11. Jadi, bagi Partai Golkar sangat senang, lebih cepat lebih baik,” ujar Bahlil di Istana Negara, pada Selasa (24/11).

Meski demikian, Bahlil belum mengungkapkan kandidat yang akan mendapatkan dukungan Golkar.

Dia menuturkan kedua nama tersebut memiliki keunggulan masing-masing dan sama-sama merupakan kader yang baik.

Pada Sugiono, Bahlil menilai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu merupakan kader muda dan teknokrat, dengan pemahaman geopolitik serta kemampuan hubungan luar negeri yang bagus.

Sementara itu, Amran dinilai memiliki pengalaman panjang di pemerintahan, khususnya dalam mendorong swasembada pangan dan mengeksekusi program di lapangan.

“Dua-duanya kader yang baik, ya menurut saya,” kata dia.