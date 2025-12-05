Bahlil Sindir Balik Cak Imin
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumbe Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membalas sindiran Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Saat itu, Cak Imin meminta Bahlil agar melakukan taubat nasuha karena kerusakan hutan di Sumatera yang mengakibatkan bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Menurut Bahlil, Cak Imin juga seharusnya melakukan taubat nasuha karena seluruh lini pemerintah harus mengevaluasi diri.
“Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga pertobatan nasuha-lah, semuanya ya. Semua kita semua harus apa ya. ya evaluasi diri, ya,” ucap Bahlil di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (5/12).
Bahlil mengatakan bahwa saat ini dirinya hanya mengerjakan semua yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan dia juga tengah terlibat mengatasi dan membantu korban serta lingkungan di lokasi bencana.
“Yang bisa di kabinet, yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo, dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden,” kata dia.
“Saya lagi urus-urusan di lokasi bencana,” lanjutnya.
Setelah diminta Cak Imin taubat nasuha, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membalas sindiran Menko Pemberdayaan Manusia itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menteri Raja Juli Dapat Pesan Khusus dari Cak Imin, Ada Kalimat Minta Maaf
- SPBU di Pulau Sumatra Bakal Beropersi 24 Jam dan Bebaskan Penggunaan Barcode
- Menko Cak Imin Diminta Susun Skenario Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Bencana Sumatra
- Menteri ESDM dan Dirut Pertamina Tinjau Ketersediaan Energi & Bantuan di 3 Provinsi
- Muswil PKB Banten Resmi Digelar, Cucun Ahmad Berikan Masukan Ini
- Bahlil Dorong Kader Golkar Melek Digital untuk Menangkan Pemilu 2029