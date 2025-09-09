menu
Bahlil Sudah Ajukan Usulan Nama Menpora Pengganti Dito

Bahlil Sudah Ajukan Usulan Nama Menpora Pengganti Dito

Bahlil Sudah Ajukan Usulan Nama Menpora Pengganti Dito
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta sejumlah pimpinan Golkar saat mendatangani Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (27/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan telah mengusulkan nama untuk calon Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Usulan nama baru Menpora itu untuk menggantikan posisi Dito Ariotedjo yang direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah (mengusulkan pengganti Dito),” ucap Bahlil di Istana Negara, pada Senin (8/9).

Walau begitu, Bahlil enggan membenarkan isu yang beredar bahwa nama yang diusulkan adalah Puteri Komarudin sebagai pengganti Dito.

Menurut dia, dirinya menyerahkan seluruh keputusan memilih Menpora di tangan Prabowo.

“Semuanya itu pengangkatan pemberhentian menteri itu hak prerogatif presiden, karna menteri pembantu presiden,” tuturnya.

Adapun, saat ini Puteri menjabat sebagai Anggota Komisi XI DPR RI yang membawahi bidang Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sementara itu, Dito adalah salah satu menteri yang terkena reshuffle atau pergantian oleh Prabowo pada Senin kemarin. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

