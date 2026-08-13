Bahlil Tanggapi Rumor Reshuffle Kabinet Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu perombakan atau reshuffle kabinet yang belakangan santer terdengar.

Bahlil menegaskan dalam rapat koordinasi terbaru bersama jajaran Kementerian Keuangan tidak ada pembicaraan mengenai hal tersebut.

"Saya rapat sama Pak Menteri Keuangan, enggak ada pembahasan itu," ujar Bahlil di kantor Kemenkeu, Rabu (13/8).

Bahlil menyatakan dirinya bersama jajaran kementerian tidak mengetahui detail mengenai rencana pergantian posisi di kabinet tersebut.

Dia mengingatkan secara konstitusional posisi menteri pembantu presiden yang bekerja di bawah arahan pimpinan.

Para pejabat negara diminta untuk tetap bekerja sesuai dengan mandat undang-undang serta perintah yang diberikan oleh kepala negara.

Terkait keputusan akhir mengenai isu bongkar pasang susunan menteri, Bahlil menegaskan hal itu sepenuhnya merupakan otoritas pemimpin tertinggi.

"Persoalan hasil terhadap reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden," tuturnya.