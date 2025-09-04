Bahlil Tegaskan Adies Kadir Tak Lagi Dapat Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas setelah Dinonaktifkan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan gaji, tunjangan, dan fasilitas milik Anggota DPR RI Adies Kadir telah disetop.
Menurut Bahlil, seluruh gaji, tunjangan, dan fasilitas itu tak lagi diperoleh lantaran Adies telah dinonaktifkan dari DPR RI.
“Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa,” ucap Bahlil di Istana Negara, pada Kamis (4/9).
Adapun, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR Fraksi Partai Golkar beberapa waktu lalu.
Penonaktifkan Adies Kadir tertuang dalam surat keputusan DPP Partai Golkar tertanggal 31 Agustus 2025.
Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji.
"Menonaktifkan Saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025," demikian surat dari DPP Golkar seperti dikutip Minggu (31/8). (mcr4/jpnn)
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan gaji, seluruh tunjangan, dan fasilitas milik Anggota DPR RI Adies Kadir telah dihentikan.
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MKD Surati Setjen DPR, Minta Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Legislator Nonaktif Disetop
- Fraksi Golkar Setuju Anggota DPR Nonaktif Tidak Digaji
- PAN Minta Setjen DPR dan Kemenkeu Setop Gaji Eko Patrio dan Uya Kuya
- Heboh Isu BBM Langka di SPBU Swasta, Menteri Bahlil Merespons Begini
- Ketua DPR Papua dari Golkar Janji Tindaklanjuti Aspirasi Mahasiswa
- Golkar Menonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR