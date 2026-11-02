Bahlil Tegaskan Ekspor Listrik Jalan Terus Selama Negara Pembeli Sepakati Harga Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ekspor listrik Indonesia hanya akan berlanjut jika negara calon pembeli bersedia menyepakati tarif harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (2/11/2026).

Ia menekankan pentingnya menjaga nilai ekonomis dari sumber daya energi nasional demi keuntungan negara.

"Selama harganya cocok, ikuti harga kita, memungkinkan dong. Tapi kalau harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan untuk kebutuhan di dalam negeri," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Bahlil menjelaskan pemerintah telah melakukan perhitungan harga ekspor listrik melalui Kementerian ESDM. Oleh karena itu, dia meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak terpengaruh lobi pihak-pihak yang menginginkan penurunan harga tersebut.

"Saya minta untuk Danantara enggak boleh dilobi, untuk mau mengikuti agar harga bisa turun," ujar Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

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Menurut Bahlil, kerja sama ekspor listrik harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Apabila harga yang ditawarkan belum disepakati, pemerintah tidak akan memaksakan ekspor dan akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan listrik di dalam negeri.

"Menyangkut dengan ekspor listrik kita, saya katakan bahwa yang pertama kita perhatikan harus saling menguntungkan. Kalau harganya belum cocok, kita enggak bisa," kata Bahlil.